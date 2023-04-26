84歲港星謝賢過去與女星狄波拉有過一段婚姻，生下兒子謝霆鋒、女兒謝婷婷，不過這段婚姻只維持16年，便因為生活習慣不同以離婚收場，但兩人依舊維持友好關係，2000年狄波拉再嫁江耀城（鬍鬚Kong），至今23年仍相當甜蜜。近日狄波拉同框女星好友林建明，近況隨之曝光。

狄波拉最近現身港星王賢誌父親的80歲壽宴，從林建明曬出的照片中可見波拉身穿粉紅衣，頂著紅捲髮，氣色看起來相當好，看起來比實際年齡更年輕20歲，相當凍齡。林建明在貼文中表示與狄波拉相識50年，，1973年自己當選沙灘小姐冠軍時，狄波拉是當晚節目表演嘉賓之一，80年代共演電視劇集《黃金10年》，就算狄波拉後期移民加拿大，林建明也有到她家探望，感情十分深厚，她衷心祝福 ：「拉姑身心健康！生活愉快」、「我們友誼永固！」

事實上，狄波拉原名李敏儀、又名李嬙，1951年生於香港，原生家庭破碎不堪，自小就被雙親放在他人門口，由另一名家庭收養成長，22歲參加第二屆香港小姐選美，憑著亮麗外型和機靈反應勇奪冠軍，得到進入演藝圈的門票，在主持、電視劇和電影表現不俗。

而狄波拉最著名的一段感情就是與「四哥」謝賢，婚後兩人生下謝霆鋒、謝婷婷，一家四口移居加拿大定居，過著幸福美滿的日子。但好景不常，這段婚姻只維持16年，據了解兩人因為生活習慣經常有摩擦，最後決定離婚放彼此自由，並與謝賢協議即便不能當夫妻，也要做好父母的責任，「我跟四哥（謝賢）只要話題一涉及子女，便有商有量。父母最基本是對子女負責，即使沒有名份，我們是四個一體。」