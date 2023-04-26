2024總統大選備受各界關注，其中新北市長侯友宜，可望代表國民黨參選。前立委郭正亮透露，有認識的淺綠選民告訴他，不希望侯友宜代表國民黨出戰，因為侯能拿到淺綠的票；另外，郭分析，由於有警察的背景，侯在南部有基層線路，可以接觸到一些中間偏綠甚至淺綠的民眾。

藍綠陣營昨（25）日在新北市議會皆發動甲級動員，為總質詢議程展開攻防，最後藍營以3票之差，順利將市政總質詢提前到本月27日，被解讀是在幫助侯友宜參選2024，侯也將在總質詢後鬆口「Yes I do」。而侯友宜今天回應，一生的信念是為國為民、奉獻犧牲。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》指出，侯友宜畢竟是警察出身，在南部有基層線路，可以接觸到一些中間偏綠甚至淺綠的民眾，而副總統兼民進黨總統候選人賴清德與侯相比，人脈則沒有那麼大，「他的圈子比較小」。

郭正亮接著說，侯友宜的「保台」路線與民進黨比較接近，他的「台灣屬性」也比較重，同時與大陸沒有利益瓜葛。主持人趙少康問到，民進黨比較不希望國民黨派誰選2024？郭正亮回應，他認識的淺綠選民不希望派侯友宜，因他們認為，侯拿得到淺綠的票，至於深綠，則不希望派郭台銘。