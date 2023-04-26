2023年Q1房價增幅最多的地方是台中東區，東區近年建設利多加上三井LALAPORT於今年初正式開幕，替該區帶來人潮與就業機會，連帶拉抬東區房價，太平也不遑多讓，擁有便捷的台74號快速道路、台鐵高架化等交通建設，加上受到北屯與東區房價外溢效應影響，成為台中首購熱區。

房價漲幅超過2成的則有新竹香山，2023年Q1房價揮別1字頭，新竹近年以竹北及東區房價領漲，不過，香山去年在公道三路開通下增添利多，縮短與竹科、市區或其他外地交通的便利性，同樣受惠的還有相鄰的北區，與去年Q1相比也有逾1成漲幅，北區除了金雅重劃區高價位區段外，也有不少小資族轉往南寮漁港周邊2字頭區域購屋。

今年Q1房價創新高的還有新北八里，在淡江大橋、八里輕軌等建設利多加持下，處於雙北房價親民區的八里，獲得小資族青睞。再來則是台南此次唯一入榜的安南區，受惠北外環道路縮短與南科間的距離，區域內的九份子重劃區吸引南科新貴置產。

高雄大寮是此次榜上房價最親民的行政區，今年Q1成交單價僅13.3萬元，大寮位於捷運沿線，未來還有重劃區及商場開發計畫，吸引鄰近的的鳳山、三民、屏東等地購屋族，而相鄰的鳳山今年房價也正式站上2字頭。