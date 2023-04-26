一名25歲男子是社會新鮮人，每次被老闆大罵後就會性慾高漲，泌尿科醫師表示，人在某些特定情況，性慾容易被大幅激發，甚至必須到廁所即時「清槍」，根據研究，性行為能有效紓壓，因此男子的行為是正常反應。醫師並指出，頻繁運動能讓身體機能更好，因此許多健身教練即使健身後累爆，一晚仍能在床上有氧運動7次也不嫌多。

北醫泌尿科醫師陳偉傑和羅詩修在粉專《泌密會客室》表示，上述男子就醫時表示，每次被老闆罵、特別是大罵後，就會想要去廁所自慰。兩醫師表示，這是身體的正常反應，在某些特定的情況下，人的性慾容易被激發，甚至必須即時清槍解決。

醫師並整理5個必須立即發洩情慾的時機，包括轉大人、想念性伴侶、運動激情、壓力山大、精神科藥物調整。

1. 轉大人：不論男女，當性賀爾蒙巨幅變動時，例如進入青春期者的賀爾蒙可能上下浮動達10倍，就可能讓性慾高漲。

2. 想念性伴侶：整天想跟另一半有性行為並非壞事，因為想念性伴侶卻見不到面，只能自慰。

3. 運動激情：根據一篇2018年論文，頻繁運動讓身體機能更好，因此許多健身教練健身後，一晚仍能在床上有氧運動7次也不嫌多。

4. 壓力山大：當人壓力增加或減少時，都可能讓性慾增加，性行為能有效舒壓，也能讓放鬆狀態的人更易達到高潮。。

5. 精神科藥物調整：許多藥物會影響人的性慾，一篇2016年論文指出，40%使用抗憂鬱劑的人性慾會降低，但若身心科藥物被調整，也可能會導致性慾高漲。