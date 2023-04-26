馬偕醫院國際醫療團隊日前深入烏克蘭，不僅提供醫療服務，同時將黑沃咖啡濾掛包送進社區家園，以慰勞辛苦的醫護人員和居民。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

這位在戰爭期間出生的小朋友剛滿六個月，名叫HOPE。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

黑沃咖啡從接收訊息、著手設計到包裝成品，僅花3天火速完成，內部團隊希望能盡一己之力，將自身的關懷連同咖啡濾掛包傳播至戰區每個角落，更希望藉此讓當地人民品嚐到來自遠方的香醇美味。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

馬偕醫院國際醫療團隊日前到烏克蘭提供醫療服務，黑沃咖啡因緣際會也贊助1200包咖啡濾掛包送進醫療站，並以透過融入Hope希望、Win勝利、Courage勇氣包裝設計，為烏克蘭醫護及民眾獻上關懷，台灣醫療隊抵達後也傳來一名在戰爭中誕生的嬰兒照片，嬰兒取名HOPE，黑沃咖啡創辦人林佩霓看到激動落淚，盼以咖啡香鼓舞烏克蘭民眾不要放棄希望。

有鑑於俄烏戰爭持續，醫護都到前線支援，後方城鎮醫療短缺，馬偕醫院國際醫療團隊日前到烏克蘭西南方城市穆卡切沃區附近小城鎮展開5天義診，不只救護傷患，更教導當地醫護使用醫療器材；出發前台灣黑沃咖啡獲邀贊助物資，立即以三天時間設計出烏克蘭限定版咖啡濾掛包，操刀的台灣知名設計師Hongda將HWC黑沃咖啡中的三個英文字母的寓意：Hope希望、Win勝利、Courage勇氣融入包裝設計。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，為了讓馬偕醫院國際醫療團隊盡快收到客製產品，黑沃從接收訊息、著手設計到包裝成品僅花3天火速完成，內部團隊都希望能盡一己之力，將關懷的心意連同咖啡濾掛包傳播至烏克蘭社區，也藉此讓當地人民品嚐到來自遠方的香醇美味。

林佩霓說，咖啡香氣能讓人暫時緩解緊張，而透過享受美味飲品，讓烏克蘭民眾知道在面對困難時，仍可感受到來自世界各地的馳援和幫助；而馬偕醫療團隊抵達當地後，也陸續傳回照片，許多醫護拿著咖啡包留影表達感謝，其中更有一張六個月大的嬰兒照，取名HOPE的這名男嬰在戰火中出生，也傳達當地民眾對和平的渴望，林佩霓說，希望咖啡香可以鼓舞他們不要放棄希望。