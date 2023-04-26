前總統馬英九26日應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」，主辦單位官網將其職稱標為「前台北領導人」，外交部呼籲馬英九審慎評估是否與會，但馬辦反批是因蔡政府無能，無法爭取到正確稱謂。行政院副院長鄭文燦26日批評，所謂一中各表到了國外就失效，馬辦與其指責外交單位，不如同心協力。

馬英九此行除了於當地時間26日出席論壇開幕式外，28日將參與爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話，主題為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」。官網原先將其職銜標示為「台北前總統」，經外館抗議後正名為「台灣前總統」，但出訪前夕又改為「台北前領袖」，引發國內熱議。

鄭文燦上午出席「Secutech 2023第二十四屆台北國際安全科技應用博覽會開幕典禮」前也提到，卸任總統能出訪是好事，但其不只代表個人，也代表卸任國家元首，因此要跟外交單位密切配合。

鄭文燦說，中國對台灣的外交圍堵也包括卸任總統的「出訪身份」，過去所謂的一中各表，到了國外就沒辦法各表，這是鐵的事實，外交單位跟卸任總統辦公室應該可以好好溝通，與其指責外交單位，不如同心協力，才是真正面對台灣外交挑戰的方法，外交部也應該持續與馬辦好好溝通，而馬英九做過8年總統，對這點應該要有深切了解。