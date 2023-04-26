白喬茵表示，根據新動物園運動工程標案內容，高市府委託設計公司寫的預算分析中，包括大門入口2492萬、親水廣場3778萬、溫室咖啡廳6250萬、餐廳前廣場及鳥園賣站休憩站2950萬，立體空橋1.9億，人用設施加總起來一共編了3.5億元。（柯宗緯翻攝）

白喬茵指控，觀光局4月22日竟然公然提供假資料，原本標案中的人用設施3.5億元預算，實際執行經費竟直接下修為1130萬元，其中將空橋、溫室咖啡廳從支出明細消失，疑似竄改數字，整個實際執行經費亂七八糟。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園斥資5.5億元啟動「新動物園運動」，重新開放後，距今4個月已突破50萬參觀人次。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園斥資5.5億元啟動「新動物園運動」，重新開放後，距今4個月已突破50萬參觀人次。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園斥資5.5億元啟動「新動物園運動」，國民黨高市議員白喬茵指出，她監督善款有無被濫用，觀光局卻給假資料，讓近2億空橋、6250萬溫室咖啡廳的預算項目「憑空消失」，痛批市府無法無天。高雄市長陳其邁強調，公務員依法行政，議員有所誤解。觀光局也發出886字聲明反駁。

白喬茵指出，「新動物園運動」改造計畫經費5.5億元，經費來源包括市府預算1億6822萬、民間捐贈2億2250萬、國營企業1億6000萬。近日她向觀光局索取資料，想了解高達2億多元的民間善款是否被拿來改善動物的圈養環境和福祉提升，抑或多數用來增添人用設施。

白喬茵表示，根據新動物園運動工程標案內容，高市府委託設計公司寫的預算分析中，包括大門入口2492萬、親水廣場3778萬、溫室咖啡廳6250萬、餐廳前廣場及鳥園賣站休憩站2950萬，立體空橋1.9億，人用設施加總起來一共編了3.5億元。

然而，白喬茵卻指控，觀光局4月22日竟然公然提供假資料，原本標案中的人用設施3.5億元預算，實際執行經費竟直接下修為1130萬元，其中將空橋、溫室咖啡廳從支出明細消失，疑似竄改數字，整個實際執行經費亂七八糟。

白喬茵昨在議會質詢時呼籲，市長陳其邁重視動物權益，別讓新動物園計畫淪為幫動物打造豪華牢籠，尤其在經費使用瑕疵，給議員假資料在帳面上動手腳，已違反刑法偽造文書，請陳其邁指揮政風處啟動調查。

對此，陳其邁答詢時表示，依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條規定由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉。

針對白喬茵質疑善款被濫用，陳其邁強調，按照捐款人的目的做經費的運用，以及按照相關代收代付原則來辦理，且公務員都依法行政，預算執行上，按照相關進行，白議員有所誤解，後續會再請觀光局再做詳細說明。

對此，高市觀光局今也發出聲明指出，園區從1987年至今未有大規模修繕改造，然經30多年獸舍及展場極為老舊，而「新動物園運動」即以提升動物福址為核心，積極改善動物圈養環境，去年12月重新開放後，距今4個月已突破50萬參觀人次。

觀光局強調，「新動物園運動」兼具動物保護保育與人類生命教育之功能與意義，完工後特別邀請獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者等代表至園區獸舍參觀，提供專業建議與指導，專家學者均對於改造後的動物圈養環境予以高度肯定。