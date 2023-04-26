資深藝人譚艾珍在1976年拍《愛情 文憑 牛仔褲》出道，至今拍過許多部膾炙人口的好戲，被封為「國民奶奶」，早年曾飼養上百隻流浪狗，善心不落人後。而她女兒是39歲藝人歐陽靖，今26日嘆「我明明就是『星二代』啊！為什麼我家這麼窮啊？」

歐陽靖在臉書發文提到，小時候常感到不解「其他星二代住台北市的豪宅，我住在鄉下沒水沒電的鐵皮屋，還要出門提水回家洗澡。其他星二代唸私立明星學校，我讀偏鄉國民學校，同學也大都是弱勢家庭跟隔代教養。因為我父母把他們的錢通通拿去照顧無家可歸的動物啦！」

她回憶起當年父親過世時狀況「小小年紀的我就上法院拋棄繼承權，實在是很巨大的震撼⋯但我拋棄的不是遺產，而是龐大的債務！這債務由媽媽一個人清償，多年後生活才終於能步入正軌」。

歐陽靖還說媽媽譚艾珍卻說過很多關於「錢」的霸氣名言：「命中的財產是固定的，該讓你賺到的錢就是你的，有些人失業也會中樂透；但不該是你的再努力賺也會不見；錢夠用就好；如果自己有一碗飯能吃，就分些給根本沒飯吃的人吧；我才不要名牌包咧！又重又難揹⋯還是葷的！」所以不需要羨慕別人，每個人都有屬於自己的生活方式，吃小吃跟吃高級餐廳得到的滿足感是一樣的。

而歐陽靖成為一家之主後經濟負擔非常大，常焦慮於沒能力給孩子更好的生活，但想想自己母親曾經歷的一切，就覺得這壓力真的不算什麼，且她賺錢仍有三不原則「絕不與人有利益衝突；絕不取不義之財；絕不做自己討厭的工作。」最後她表示，雖身為單親媽媽，仍只接會讓自己感到幸福的工作！