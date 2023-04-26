7-11限時推「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元。（7-11提供）

萊爾富4月29日至5月2日萊爾富大杯美式與大杯拿鐵，第2杯只要10元。（萊爾富提供）

為滿足民眾最新需求，超商持續開發新品與增添新功能，試圖用獨家特色搶攻客群。7-11 2019年起打造「CITY PEARL」全新珍珠品牌，成就全台24小時手搖飲通路。為歡慶國際珍奶日，7-11自26日起至5月1日CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」、「珍珠奶茶」任選第2杯10元。全家APP再推便利新功能「跨平台包裹動態」查詢服務，只要選擇全家取貨，就可一站式追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，如：蝦皮、momo購物、PChome等網後續亦將推出APP包裹動態推播。

7-ELEVEN自3月上旬全新推出話題爆棚的「珍珠奶茶」，以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶，香醇濃郁、奶香散發獨特佛手柑橘香，上市首月銷售破百萬杯，每2.8秒即銷售一杯，帶動CITY PEARL營業額較去年同期成長近3倍；自4月26日起至4月30日串聯線上線下推出限時優惠，OPEN POINT APP行動隨時取同步推出CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」及「珍珠奶茶」優惠案型，6杯只要240元，約可享66折優惠，而逾6700間門市加碼延長一天至5月1日同步享有CITY PEARL「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠，預計帶動相關業績成長超過3成。

根據網路調查顯示，便利商店具備據點密集、24小時營業特性，加上縝密物流網絡，讓包裹寄取成為最受歡迎的服務。為讓網購族輕鬆掌握包裹寄送進度，全家宣佈會員APP跳脫過往只可查詢店到店包裹之功能限制，正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，只要選擇「全家」取貨，就可一站式追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，如：蝦皮、momo購物、PChome等網友最愛用網購平台皆可查詢，後續亦將推出APP包裹動態推播。另外，為提升取貨便利性，「包裹快取條碼」服務再升級，全家0元包裹取貨只需出示APP條碼，不論店到店或其他網購平台包裹，皆免帶證件就能取貨，讓取貨流程更快速；為歡慶新服務推出，更於29日與30日限時推出取件加碼送8元購物金活動。

萊爾富則因應勞動節3天連假，自4月29日至5月2日連續4天祭出現煮咖啡下殺5折起優惠，活動期間，推出Hi Café大杯特濃美式（售價55元）以及大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項買20杯送20杯優惠，且不限冰熱，最多直接現省1300元，除可在門市選購外，亦可透過Hi-Life VIP APP內的整買零取下訂；同一時段，門市還有大杯美式（售價45元）與大杯拿鐵（售價55元），加10元即可多1件優惠，大杯美式平均單杯不到28元，大杯拿鐵單杯也只要33元。

除咖啡外，連假出遊玩樂或是宅家耍廢，也少不了飲品及零食陪伴，29日至5月1日推出「嗨寶向勞工致敬」活動，限時3天多款指定人氣飲品、零食等下殺5折起，包括能量補給類的黃金康貝特能量飲料（售價25元）、汽水類的無糖雪碧（600mL，售價35元）等皆享同品項買1送1；提神類的艾洛瑪焦糖拿鐵（售價65元）、喬亞滴濾拿鐵咖啡（售價39元）以及人氣零食滿天星洋芋脆片（售價20元）等，皆享同品項加10元多1件優惠。