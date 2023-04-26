富動科表示，合作夥伴虹彩光電擁有膽固醇液晶全彩電子紙技術，本身具備紅、綠、藍色加上反射式液晶，可直接顯現1600萬色彩，無須搭配彩色濾光片及背光源，具有高解析度、低耗電、易於更換內容、多樣化顯示模式和環保節能等特色，並具備「雙穩態特性」及「反射式顯示技術」，在富動科的系統整合與產品化開發設計下，更凸顯其超低功耗、戶外可視、無背光源、無藍光及可舒適閱讀等特性。

富動科持續開發其他附加優勢，包括薄型模組化、防水防塵，並採用一體式設計將太陽能面板直接與膽固醇液晶貼合，使外觀更加簡單俐落，再結合5G或Sub G Hz低功耗無線通訊及智慧生活應用軟體，擴大其使用情境及場域。公司發表以膽固醇液晶全彩電子紙顯示器打造綠色低碳示範城市，其應用領域包括商場廣告看板、學校/辦公室筆記及閱讀器、醫院診所各項醫病資訊、結合太陽能充電智慧公車站牌、生活所觸及室內外佈告欄等，並規畫成立應用研發中心，本次發表會暨應用發展中心同時邀請到宸鴻光電、深圳創維液晶、深圳溢洋光電、蘇州富強科技、日商吉士科、偉詮電子、仲博科技、卓伊科技等多家國內外在顯示器產業供應鏈上重要廠商，未來將合力打造綠色低碳供應鏈，有助於膽固醇全彩電子紙顯示器在智慧及綠能環保應用領域的發展潛力。

富動科與虹彩光電在今年Touch Taiwan展會上，推出結合可自供電的太陽能模組及電池「Infinity Display」系列，為現今市面上唯一可「創能」的顯示器，在10年不需插電、不需更換電池，仍可能持續使用相關商品化樣機已陸續開發至10吋、13吋與16吋等中型尺寸，未來亦將朝大尺寸目標的開發，富動科在特殊規格與大尺寸上開發與生產擁有豐富經驗，具備市場高度競爭優勢，預期能朝更利基之市場邁進。

富動科樂觀無紙化與自創能膽固醇全彩電子紙顯示器在未來市場上的競爭力，並看好中國持續推動智慧教育政策下，K12學生總人數高達2億人，其2025年總市場規模擴增至6,782億人民幣，帶動相關裝置市場包括電子閱讀器、電子筆記本市場需求，未來將持續與與國內外大廠合作開發相關材料、驅動IC等技術，並與各家面板廠、設備商、材料商、整機及系統整合業者攜手合作，推動綠色低碳顯示器產業供應鏈在全球的競爭力。