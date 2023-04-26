國內外禽流感疫情趨於緩和，台北市立動物園大紅鶴展場已經重新開放，兒童動物區每周日早上11時還有「家鵝遊行」，屆時民眾可見家鵝搖晃身體，隨著哨音與管理人員前進。

動物園兒童動物區每周日早上11時有動物行為學院動物出場教育活動，包含兩棲爬蟲、食肉目動物、靈長類及鳥類。園方表示，動物管理人員在訓練期間偶然發現家鵝很容易「結黨群聚」，又喜歡一隻挨著一隻跟隨，希望像日本北海道動物園的國王企鵝遊行一樣，訓練家鵝列隊移動。

因此，家鵝經過動物管理員專業訓練，能聽從指令在兒童區內開放區域遊行，每周日早上11點時有「家鵝遊行」。動物園表示，家鵝聽著哨音開始排隊跟著管理人員前進，短腿搭配搖晃身體，說有多萌就有多萌，這種遊行不只強化動物與管理者的信任關係，也增加動物園可看性。

不過，園方提醒，雖然禽流感疫情趨緩，國內仍有零星案例，建議大家避免接觸鴿子或其他禽鳥，以不接觸、不餵食、勤洗手遠離禽流感可能威脅，也協助園內鳥禽類不受國際疫情侵擾。