12歲主演《哈利波特》系列電影而走紅全球的男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），與大5歲的女友艾琳達克（Erin Darke）做人成功，首胎寶寶最近出生，丹尼爾與女友被拍到推著嬰兒車散步，升格新手爸媽。

根據英媒《每日郵報》報導，33歲丹尼爾和38歲艾琳愛情長跑10年，24日被拍到兩人在紐約市散步，丹尼爾戴著棒球帽和口罩遮掩身分，推著嬰兒車，並用毯子保護小孩，艾琳則緊隨其後，不時與丹尼爾交換著推。據知情人士爆料，丹尼爾和艾琳3月份迎接兩人第一個孩子，小倆口非常激動，迫不及待想組成一家三口，身旁親友都認為他們會是很優秀的父母。

丹尼爾2013年因拍攝電影《Kill Your Darlings》（音譯：《愛殺達令》）與艾琳相識相愛，隔年4月大方公開戀情，至今愛情長跑10年，感情十分穩定；3月25日丹尼爾在IG貼出小倆口的外出照，分享艾琳大腹便便的孕肚照，當時就有大批的網友祝福；如今艾琳順利生產，與丹尼爾一起推嬰兒車出門，更獲得外界如雪花般飛來的恭喜。