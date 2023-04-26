12歲主演《哈利波特》系列電影而走紅全球的男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），與大5歲的女友艾琳達克（Erin Darke）做人成功，首胎寶寶最近出生，丹尼爾與女友被拍到推著嬰兒車散步，升格新手爸媽。
根據英媒《每日郵報》報導，33歲丹尼爾和38歲艾琳愛情長跑10年，24日被拍到兩人在紐約市散步，丹尼爾戴著棒球帽和口罩遮掩身分，推著嬰兒車，並用毯子保護小孩，艾琳則緊隨其後，不時與丹尼爾交換著推。據知情人士爆料，丹尼爾和艾琳3月份迎接兩人第一個孩子，小倆口非常激動，迫不及待想組成一家三口，身旁親友都認為他們會是很優秀的父母。
丹尼爾2013年因拍攝電影《Kill Your Darlings》（音譯：《愛殺達令》）與艾琳相識相愛，隔年4月大方公開戀情，至今愛情長跑10年，感情十分穩定；3月25日丹尼爾在IG貼出小倆口的外出照，分享艾琳大腹便便的孕肚照，當時就有大批的網友祝福；如今艾琳順利生產，與丹尼爾一起推嬰兒車出門，更獲得外界如雪花般飛來的恭喜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。