花蓮縣「樂圾通」APP改版上線後，因系統操作簡易、便利受到好評，不過垃圾車抵達時間與系統預估時間仍有落差，花蓮縣環保局請廠商持續編修清運路線時間，優化準確性，已測試完成，讓民眾倒垃圾更便利。

花蓮縣是台灣面積最大的縣級行政區，為了讓民眾有良好的生活機制，在垃圾車清運規劃上，有別於其他的縣市，路線規劃較不同，會於不固定時段行駛於不同的大小街巷與路段，並採用沿途清運方式，透過「垃圾通」，讓民眾能掌握垃圾車預估抵達時間，盡可能讓民眾倒垃圾更方便，同時也能照顧到偏鄉。

「樂圾通」系統推出後，環保局要求廠商不斷修訂誤差時間，開發廠商運用大數據演算和比對技術，透過垃圾車GPS行駛記錄進行熱點分析，找出垃圾車經常停靠的清運站點，進一步提升系統預估垃圾車到點時間的準確性，讓民眾免於等待或追趕垃圾車。

環保局說，民眾使用智慧型手機普遍，希望都能透過手機下載「樂圾通」系統，即時利用相關資訊，節省等待垃圾車到達投丟的時間，不論是使用iOS或Android手機，都可開啟內建商店免費安裝，不需註冊帳號或提供個人資料，只要開啟手機定位功能，就能直接查詢使用。

「樂圾通」App 還提供許多實用功能，包括垃圾車即時位置、清運動態、預估到達時間、設定鈴聲提醒、最新消息及聯絡清潔隊等，讓民眾更便捷地掌握垃圾清運的動態和相關訊息。下載連結：https:://www.gup.com.tw/。