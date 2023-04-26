台灣好手張育成昨（25）日迎戰金鶯的比賽中，因為左手受傷中途退場，經檢查後診斷為左手鉤狀骨骨折，紅襪宣布已將張育成列入10天傷兵名單，預計將至少休養6周。張育成今接受《Mass Live》訪問，表示自己非常感激球團給機會證明自己，卻仍無法避免不幸的事情發生。

憑藉在WBC（世界棒球經典賽）上取得成功，27歲的張育成順利進入紅襪開季名單，迎來大聯盟第5個賽季，雖然過去17場比賽中，打擊率僅有1成36，但長打能力依舊，打出3轟、8分打點的表現，就在即將證明自己的時候卻碰上傷病襲擾。

WBC對陣古巴一戰落敗後，中華隊確定遭到淘汰，留下男兒淚的張育成引來許多球迷感動，當地媒體《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Peter Abraham）也替張育成感到相當惋惜，「一開始雖然表現不佳，不過最近在游擊位置上嶄露頭角，又與妻子迎來第2個孩子。這次的受傷對他來說是糟糕的時機。」

張育成今日則透過翻譯表達心境，「我很高興自己能在游擊位置上每天出賽，很感謝球團給我上場的機會證明自己，但現在不幸的事情發生了。」