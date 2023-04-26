賴清德、侯友宜兩岸論述 國台辦回應了

2024總統大選將近，副總統賴清德與新北市長侯友宜近日發出兩岸論述，包含賴清德的「台灣海峽也很寬，可以容納台灣和中國以兄弟之邦在這裡生存發展」，以及侯友宜說的「兩岸要降低彼此誤解，以尊嚴平等方式對待。這樣就可以一起往前走」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，要和平、要發展，要交流、要合作是台灣主流民意，當前兩岸緊張動盪根源是民進黨堅持台獨立場，並勾連外部勢力謀獨挑釁。

她指出，只要回到體現一個中國原則的「九二共識」共同政治基礎上來，就能從根本上維護促進兩岸關係和平發展，台海就能擺脫「兵凶戰危」的險境。

朱鳳蓮也說，兩岸同屬一個中國 ，兩岸關係絕對不是國與國之間的關係，當然也不是什麼「邦」之間的關係，批評賴清德台獨本性不改，光靠玩弄文字把戲，想給自己披上善意、和平的外衣，只會欲蓋彌彰，繼續頑固堅持台獨分裂立場，最終只會把台灣推向險境，給台灣同胞帶來深重災難。