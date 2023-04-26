新竹市建功國小5年級學童，日前在放學過馬路時，差點遭不顧導護指揮且闖紅燈的車輛撞上，影片曝光引發家長、網友撻伐，遭民眾稱是「行人地獄」，警方近期針對「車不停讓行人」加強取締，市區的「取締王」路口是建功路與建功一路口（清大夜市商圈）。

市府指出，為了一掃台灣是行人地獄的臭名，立法院會4月14日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則，罰鍰上限從3600元提高至6000元，若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照，同時恢復民眾可向警政機關檢舉人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等違規行為。

而市長高虹安今年初就要求警方強化「路口安全、行人優先」行政作為，由警方規畫「行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。

據警方統計，今年1月1日至4月23日取締「車不停讓行人」，「取締王」是建功路與建功一路口共計有143件，第2名是民權路181號前共82件，接續是中山路100號前共73件，全市總取締件數累計1195件，比去年要多142件。

警方分析，前3名易開罰取締路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，才容易發生車未禮讓行人的情況。

此外，新竹市今年1月至4月12日行人路口交通事故死傷人數73人（其中死亡0人、受傷73人），與去年（2022年）同期死傷人數87人（死亡2人、受傷85人）比較，減少了14人（死亡減少2人、受傷減少12人）。