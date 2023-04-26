一名蔡姓女子昨天與男友在駁二特區喝完酒後，開車載男友要返家，未料行經五福二路派出所前停等紅燈，兩人竟然直接呼呼大睡，後方車輛按喇叭也沒反應，派出所員警立刻前往察看，猛拍車窗叫醒兩人後，才發現兩人竟是喝醉，直接痛罵，「你們也太離譜了。」

根據調查，新興分局五福二路派出所25日凌晨1時許，發現一輛自小客車停在派出所對向的快車道，綠燈亮起仍未行駛，值班人員察覺有異上前查看，竟發現駕駛昏睡在駕駛座上，五福二所員警拍打車窗，試圖喚醒蔡姓女駕駛，蔡女驚醒後搖下車窗，散發出濃濃酒味，當場引起員警注意，立刻要求下車配合酒測。

該對情侶喝茫酒駕在派出所前路中央睡著 ，警猛拍窗喊「太離譜啦」。(戴志揚翻攝)

蔡女向員警坦承，她和男友在駁二特區酒吧喝了兩杯調酒，凌晨近1時聚餐結束後，為了貪圖方便沒請代駕，就自行駕車載著同行友人離開欲返家。蔡女事後懊悔不斷說自己是貪杯誤事，經測試後，酒測值超過法定標準，警方隨即告知權利，依違反公共危險罪帶返所偵辦；除駕駛酒駕遭移送，同車乘客連坐罰，依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定處新臺幣六千元以上一萬五千元以下罰鍰。

新興分局長陳志榮表示，警方任何時段皆會強力查緝酒駕等惡性重大違規，並再次呼籲，酒後駕車是為人所唾棄的違法行為，民眾切勿貪圖一時方便、酒後駕車，本分局會透過強力執法與宣導防治，全力取締酒駕不法，以維用路安全。