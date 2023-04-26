民進黨台南市第一選區立委初選，民調25日晚間完成，26日結果出爐，現任立委賴惠員以43.02％的支持度，擊退前台南市政府觀旅局長郭貞慧的37.98％，將尋求二連霸。

結果出爐後，賴惠員表示，感謝第一選區的市民朋友，在昨晚的電話民調支持她，讓她能在黨主席賴清德的帶領下，再次代表民進黨，爭取2024年的大選勝利。

賴惠員說，回顧過去這段初選期間，選情攻防的激烈程度，遠超過大家想像，她遭受激烈人格毀滅式的攻擊，渲染的、汙衊的、移花接木、張冠李戴，讓她及整個服務團隊壓力爆表，數次壓力大到許多工作人員都深夜難以入眠。

賴惠員說，然而，民進黨初選是公開透明的全民調，將政黨提名權，交由選民來決定，這是台灣最進步、最民主的初選制度。民進黨的傳統，無論初選多麼激烈，初選結果一出爐，競爭對手彼此就能立即放下爭議，團結面對大選，爭取人民最大的支持。

賴惠員提到，民進黨的支持者，也不會支持初選落敗者，脫黨參選或採取任何不服初選結果而違紀的任何舉措。感謝對手在這段初選期間，對她的指教，所有的攻擊，都只會讓她更堅強，所有的批評，都將在初選過後，轉化成她繼續前進的力量。

賴惠員呼籲對手年紀還很年輕，失敗不要氣餒，未來還有很多機會對國家社會做出貢獻。她也建議台南市長黃偉哲，考慮再將郭貞慧延攬進入市府團隊，為台南市民繼續服務。