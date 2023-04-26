桃園市某國小疑似發生校園霸凌事件，有家長投訴，就讀4年級的女兒，長期遭同班男同學霸凌，不僅言語辱罵，還遭踹下體、毆打，造成胸部、下體都受傷，女童目前不敢到學校上課，教育局則回應，學校已經啟動性平調查，加害男童疑似為特教生，有定期服藥，已聯繫加害者家長出面處理，也要求當事學校秉公調查。

女童家長控訴，本月12日孩子上課要進教室時，遭到該名男同學堵住去路，先以言語侮辱，並以拳腳相向，不僅踹下體、毆打，造成胸、臀部及會陰鈍傷，還聯合其他同學繼續言語辱罵她的小孩。孩子有向導師反映此事，但男童不聽勸告，霸凌仍然持續。

家長說，自己還有去派出所提告此事，但男童霸凌行為不但沒停止還變本加厲，本月20日又持續霸凌，自己也只能帶孩子到醫院掛急診，院方也建議要加掛身心科，目前小孩害怕到不敢去學校上課，只能請假在家休息。

桃園市教育局對此回應，本案經查疑似行為人對被害人踢下體和觸碰胸部，學校於4月12日獲報，並於同日進行校安通報，目前已召開性平會決議受理本案調查，並會加強對相關學生的輔導，而家長提及疑似長期被霸凌部分，也責成校方進行校園霸凌通報並儘速調查。

教育局也說，後續將督導學校需積極輔導案內學生，提升性平意識，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動及防制霸凌意識，以共同營造友善、健康及安全的校園學習環境。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。