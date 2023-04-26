水星從4月21日起逆行，將一直持續到5月25日，《科技紫微網》運勢專欄指出，在水逆期間有望舊情復燃的4星座CP組合，包括巨蟹VS天蠍、金牛VS處女、牡羊VS獅子、水瓶VS雙子，這四個組合因個性合拍也互相了解，即使分手後依舊會忍不住回頭。

▍巨蟹座VS天蠍座

巨蟹座最顯著的性格就是戀舊，只要真正愛過，很難從心底除名，尤其碰到天蠍座這種狠角色，巨蟹座就更不容易逃脫了。在水逆期間，巨蟹座會瘋狂想念對方，用盡辦法讓這段感情延續。而天蠍座也是，雖然表面冷漠，其實早就淪陷在巨蟹座的溫柔裡，畢竟天蠍座一旦敞開心房，愛意就像洪水奔湧出來，而這種共同的情感需求，增加了復合的可能性，差的就只是一個契機而已。

▍金牛座VS處女座

做為兩個土象星座，金牛座和處女座在相處上真的很合拍，因為很難有人能滿足處女座的所有要求，但是金牛都能做到。倒不是金牛座多完美，而是在感情中比較溫吞、沉穩，不玻璃心也不敏感，這種反應特別能給處女座一種安心的感覺，所以即使分手後雙方都有了伴侶，還是會忍不住想回頭。

▍牡羊座VS獅子座

牡羊座和獅子座這一對在一起時，爭吵總是不斷上演。兩個人的個性都屬於火爆類型，且都不妥協讓步，所以分手兩字特別容易衝口而出，但是一分開，很快就會想起彼此的好，畢竟在一起時很了解對方在想什麼，尤其在水逆期間只要雙方冷靜下來好好溝通，將非常容易復合。

▍水瓶座VS雙子座

同為風象星座的水瓶座和雙子座，在感情上很勢均力敵。他們的戀愛關係往往從一開始就建立在互相理解和尊重上，所以感情基礎紮實，就算分開了，彼此之間仍有極大吸引力。而他們在分手後，即使聽到對方消息還是會心頭一震，因為彼此有深刻的瞭解、信任和尊重，所以還是很有機會復合。