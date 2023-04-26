截止上午11:15左右，加權指數下跌55.06點或0.36%，報15315.67點；櫃檯指數下跌1.11點或0.54%，報203.66點。

權值王台積電(2330)以平盤498元開出，隨即下探491元最低，下跌1.4%或7元；聯電(2303)則平盤震盪往下。電子股續弱，前一天法說會的旺宏(2337)、智原(3035)以及列入注意股的十銓(4967)跌幅居前，而聯發科(2454)拉回平盤、鴻海(2317)平盤之上震盪。而傳和碩(4938)打進iPhone 15供應鏈，股價翻紅走強。

千金股前一日受困全黑苦海，股王信驊(5274)、大立光(3008)盤中上漲近2%，緯穎(6669)、世芯-KY(3661)更大漲5.5%、2%以上，然力旺(3529)、旭隼(6409)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)仍走疲黑臉。

盤面上，造紙逆漲近2.5%最威，油電燃氣、汽車、水泥也漲超過1%，傳產當頭，金融股則平盤震盪。而航運、觀光跌近1%最劇，半導體、鋼鐵、電機、電子也跌幅居前。其中航運股以裕民(2606)跌最兇，貨櫃三雄陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也跌約1%；鋼鐵由龍頭股中鋼(2002)帶隊下跌；熱門觀光股如王品(2727)、雲品(2748)、晶華(2707)亦下滑超過3%。

聯華食(1231)遭惡火襲擊，摜破90關卡，然食品股在龍頭統一(1216)持穩助陣下，食品類指上漲約0.6%，天仁(1233)、鮮活果汁-KY(1256)、愛之味(1217)、南僑(1702)等個股也均走揚向上。

回測3月16日創下15186.74點之波段低點，台股周三雖然跌幅收斂，甚至拉回靠近平盤附近，但台股仍有回探前低的壓力，美國聯準會(Fed)將於下周召開決策會議，而美企財報陸續公布中，台企也持續召開法說會展望下半年，美股波動恐持續加大，並且將間接影響台灣電子股的表現，但台股這兩天跌勢已先反應。

本土投顧認為，預期加權指數持續恐慌重挫的機率不高，應避免震盪拉回時隨市場向下砍殺。投資人可減碼財報欠佳、技術面長黑轉弱股；低接具題材、技術面偏多股。其中520行情題材，政策加持相關碳權、綠電、儲能等族群偏多。