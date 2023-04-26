富邦證券輔導的國璽幹細胞於今日登錄興櫃。國璽幹細胞專注於幹細胞新藥及幹細胞技術之研發，曾榮獲「國家藥物科技研究發展獎」、「國家新創獎」等獎項肯定，成效卓越。目前國璽幹細胞有四項幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中治療肝硬化、腦中風和膝骨關節炎等三項新藥已邁入第二期臨床試驗。國璽幹細胞在台深耕，積極布局幹細胞產業鏈，並以幹細胞治療的整體方案提供者為使命。

兆聯實業則於27日登錄興櫃，該公司為專業純水、廢水處理及回收系統供應商。兆聯實業專注於工業用水的回收與資源循環再利用，減少水資源耗竭。服務客戶涵蓋國內、外高科技各產業龍頭廠，為國內廢水回收系統與資源循環再利用的領導品牌。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，兆聯實業設立於民國93年12月，提供客戶全方位水資源綠色解決方案。其產品線分為四大類，包括超純水及廢水處理回收系統統包工程、水系統耗材與化學品銷售、膜類與離子交換樹脂再生循環再利用，以及水系統維運服務。經營團隊擁有與國際接軌的專業技術，成員主要為前美國GE水處理工程團隊以及水資源技術專家。兆聯實業的客戶以半導體晶圓代工龍頭廠為主，服務區域亦擴及大陸、美國及東南亞等地，隨著客戶建廠及對水資源管理需求的持續增加，未來營運展望可望持續成長。

吳春敏表示，國璽幹細胞成立於2004年，致力於開發幹細胞藥物、技術用於治療難治疾病，並透過自行研發核心技術建立完整之「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」。該平台模組化打造包括幹細胞激活技術「Nigiro-MedR」、醫藥級幹細胞儲存服務及臨床細胞製劑品質檢測服務，所有過程均符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)。國璽幹細胞掌握生產及製造能力，並與學術研究機構、醫院合作進行多方驗證，且多次通過衛福部食藥署實地訪查，極具競爭優勢。