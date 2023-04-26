可成科技2022年的股東議事錄，寫明可成科技發展重心延伸至5G應用、車用、醫療等新領域，外資股東只是問了，那可成科技到底做了什麼？進度在哪裡？這難道不是所有股東最關心的事情嗎？

針對金管會建議，小股東對不合理事項可以提出訴訟，針對此，王亞倫強調，要求小股東和公司打官司，是政府不負責的處理方式。若主管機關對股東提案遭到侵害的無所作為，會影響未來外資在台的投資意願。

外資股東提出了6大疑問，從可成科技公司的年報可知：

1.一般董事4位，其中3位就是洪水樹自己的親兄弟，另1位是醫學院同學，75%是二等親。

2.獨立董事3位，每位年度酬金不到100萬，而董事長洪水樹自己年薪級距是5千萬到1億，與獨立董事差50-100倍，凸顯獨立董事功能僅有董事長的1~2%？

3.高階主管異動頻繁的團隊如何轉型？在短短轉型的2021-2022年區間，一級主管紛紛離職，包含投資長與發言人巫俊毅、業務主管簡文鍵、財務主管葉文中、公司治理主管許棠隆等。

4.市值千億的可成，公司卻沒有財務長、投資長、法務長、營運長。

5.董事長依法不能領取員工薪酬，根據年報，公司董事長以下最高層級是總經理，而董事長又是兼任什麼員工職務，怎麼可以讓董事長在2021年報上揭露的董事多加員工薪酬後，就領的比總經理弟弟還多，跳升三個級距，薪酬高達5倍以上？

6.年報組織架構說明，董事長室負責公司轉型策略，與公司對外投資，所以當公司反駁外資提案時，聲稱2020年初新冠疫情爆發，投資標的價值被不合理拉抬高估，就該「不動如山」，但卻在 2021年大幅調升董事長的薪酬級距，更於2022年底公司重訊公告購買辦公大樓。公司決策相互矛盾，是否都由董事長一人說了算？

王亞倫表示，寶塔街有限公司與瓦山塔主基金有限公司對於可成科技此種違法排除股東提案的作為，予以最強烈的譴責，可成科技對於持股超過1%的外資股東，都無法誠信善意對待，更何況是眾多小股東權益更令人憂心，更別提可成科技有將近45%的外資持股股東，失去投票機會而無法表達意見。