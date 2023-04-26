納豆（右）開心回歸《同學來了》主持群，與阿Ken、安心亞合體。（中天綜合台提供）

哈孝遠分享婚禮趣事。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（27日）晚間9點播出「辦個婚禮吵到差點要離婚」主題，節目一開始，主持人納豆就大方透露和女友依依好事近了，更掛保證一定會讓大家吃到喜酒，不料遭阿Ken吐槽：「那也不一定，女方不見得同意。」納豆一聽瞬間慌了：「會啦！但現在真的還不敢想這些，我這一輩子難得這麼感謝一個人，她對我來講真的是很特別的存在。」

納豆也坦言想到要求婚，內心就很忐忑：「我常常會覺得說到底要怎麼謝謝她，覺得她幫我這麼多，如果我要準備一個婚禮給她，她會接受嗎？」見納豆心慌無措，阿Ken鼓勵他大膽開口求婚：「你們一定是真感情，因為假如是我，我一定會趁納豆生病把他掏空。」

哈孝遠則分享曾幫納豆「代班」當伴郎，「因為他跟新娘說早上沒辦法但晚上可以，所以我就去幫他代了早上的班，那是米可白的婚禮，反正她最後就…（離婚）。」阿Ken一聽便直言：「（離婚）就你們2個害的，伴郎怎麼可以隨便交換？而且你們一個高一個矮，大家會覺得七爺八爺來了，這個婚姻就掛掉。」

而哈孝遠也提到自己婚禮上所發生的趣事，「我結婚有2桌是空姐桌，那桌莫名其妙就坐了一個白雲哥，我說你是坐這邊的嗎？他還說『是』。」阿Ken一聽立馬回想起當天的狀況：「我記得婚禮到後半段的時候還多了納豆。」納豆則笑說：「因為剛好有位置，我就去陪白雲哥。」《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。