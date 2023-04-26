長榮航勤高勤部基層員工高到市府陳情。（洪靖宜攝）

現役空服員、桃園市空服員職業工會會員代表沈怡均也出面聲援。（洪靖宜攝）

勞工局接下陳情書。（洪靖宜攝）

疫情對航空業產生了巨大影響，長榮航勤高勤部基層員工、長榮航空企業工會今日到高市府，控疫情期間，長榮航勤以教育訓練、出公差等名義，長期調動小港機場高勤部員工到桃園機場等支援。長榮航勤回應，高雄同仁跨區支援，是屬出差性質，與跨區調動不同，並非違法調動，規畫今年底前結束北上支援案。勞工局已受理勞資爭議調解申請，已排定召開調解會議，協助雙方協商。

長榮航勤高勤部基層員工、長榮航空企業工會及桃園市空服員職業工會會員代表於26日上午到高雄市府四維行政中心開記者會，高喊「長榮航勤快補人，高勤支援要落日；停止違法調動，高雄市府救救勞工」。高勤部員工指出，約從3年前，長榮航勤公司在疫情期間以「教育訓練」、「支援」等名義，調動高勤部員工進行4到6週不等外站業務支援，包括立榮航空離島外站勤務和長榮航空桃園機場勤務，最嚴重一年就有半年時間，被迫離開高雄工作。

高勤部員工認為，依據《勞動基準法》第10-1條，調動應考量勞工及其家庭生活之利益。長榮航勤高勤部洪姓員工指出，自己有家中有4個孩子，長時間高雄、桃園來回奔波已經對家庭造成巨大傷害；沈姓員工也說，明明在桃園機場作著一樣的裝卸勤務，高勤部員工沒有得到與桃園機場員工一樣待遇，甚至誤餐費、差旅費等相關款項也未隨著薪水發放。

現役空服員、桃園市空服員職業工會會員代表沈怡均也出面聲援，就怕未來空服員也即將面臨相同問題，自從去年疫情逐漸恢復，公司就以各種理由要求空服員與航勤同仁犧牲家庭到北部支援，面對如此不尊重的告知，他們卻只能聽從公司指令，一概接受。

勞工局勞資關係科長許文瓊出面收下陳情書，勞工局表示，已受理長榮航勤公司26名員工勞資爭議調解申請，主要訴求為資方頻繁調動高雄地勤部員工支援桃園機場等外站地勤作業，未考量員工家庭生活利益，已衍生許多家庭照顧問題，已排定召開調解會議，將全力協助雙方進行協商，保障勞工權益。

長榮航勤也回應，疫情期間在高雄機場的業務量，由每月超過1100作業架次銳減為300餘架次，公司為求穩定經營並顧及員工生計，不但沒有減薪或精簡人力，近2年還提升員工薪資及各項獎金，惟須採取輪流跨區至桃園機場支援及教育訓練之方式，共度此非常時期。雖然現在高雄機場業務量回升至每月500餘架次，但仍與正常值1100架次差距甚遠，此跨區支援的階段性措施仍有存在必要，但是未來會隨著高雄機場作業量提升，逐漸減少跨區支援的人數與週期，規畫今年底前結束北上支援案。

長榮航勤特別強調，高雄同仁輪流北上桃園跨區支援，是屬出差性質，是公司的管理權責，與跨區調動不同，公司去年已舉辦過4次座談會與員工充分溝通說明，員工差旅期間公司亦提供交通補助、住宿、以及餐食津貼，長榮航空企業工誆稱此作業是違法調動，與事實不符。