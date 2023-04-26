5月1日勞動節是《勞動基準法》所定的國定假日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如因工作需要，需徵得勞工同意後，才可讓勞工在國定假日出勤，且工資應加倍發給。另今年勞動節為周一，如適逢勞工的例假或休息日，則應於其他工作日補假。

此外，無論是全職勞工或部分工時勞工，國定假日出勤都應享當日加倍工資！舉例來說，雇主若使「全職勞工」於國定假日出勤3小時，則應加給一日工資，因勞工的「一日假日完整性」已遭破壞；「部分工時勞工」則以3小時計算加倍工資（除原有3小時工資外，再加給3小時工資）。

北市勞動局長高寶華提醒，國定假日應給予勞工有薪假，勞工於國定假日出勤則應加倍發給工資；另雇主事前與個別勞工協商調整國定假日時，應徵得勞工同意，並明確指定各該國定假日與何工作日調移，為避免爭議，建議以書面為之。事業單位如違反上述規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請務必遵守相關規定，以保障勞工權益。