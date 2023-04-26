台北律師公會第七屆法律文學創作獎徵文活動，獲得各界同好熱烈參與（共計156件參賽作品），經過初審及決選後，評審結果揭曉，各獎項得獎作品及得獎者公布如後，並訂於112年4月30日（星期日）下午2時在【市長官邸藝文沙龍】舉行「法律文學創作獎頒獎典禮暨法律文藝大師講談」活動，將頒獎予本屆得獎者，並邀請李茂生教授、平路作家及奚岳隆導演，從法律、文學、影劇的角度，一同來講談《法律文學及影劇如何啟蒙大眾的法律價值觀》。現場備有茶點，報名請洽台北律師公會潘靜怡(02-23515071分機17)。

來參加本次活動，就有機會獲得今年金馬奇幻影展世界首映，台灣第一部結合美食和警匪動作片影集《美食無間》週邊商品小禮物！(註：本劇由電影《女鬼橋》導演奚岳隆執導，演員為傅孟柏、王柏傑、簡嫚書、柯叔元、黃尚禾)

本屆法律文學獎還有一個溫馨小插曲：短篇小說《困獸鬥》這篇參賽作品雖然沒有得獎，卻獲評審特別推薦；評審寫道：「監獄是人性的艱困選區，〈困獸鬥〉卻寫兩個女性受刑人在監獄中開展了戀情。作者不僅掌握了監獄的豐富生活細節，並且具備洞察力去駕馭這些知識，將之燃成黑暗中的微光。我們期許作者繼續耕耘精進，脫困而出。」

短篇小說組：

首獎《浮雲酒店》/得獎人黃可偉

評審獎《方便加個賴嗎》/ 得獎人江江

評審獎《阿公》/得獎人不帶劍

評審獎《懨懨盛花》/得獎人陳威羽

散文組：

首獎《我不是拉子》/ 得獎人蚚蜴

評審獎《那天阿菊記得我》/ 得獎人洪育增

現代詩組：

首獎《影子可以進來嗎》/ 得獎人黎家

評審獎《潮間帶》/得獎人鄭委晉