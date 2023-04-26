近日陸續傳出國人赴陸遭拘留的消息，陸委會主委邱太三26日在立院內政委員會表示，政府除對個案做新聞發布，也在通案上再度提醒國人，大陸絕對不是民主自由人權法治的國家，且其長臂管轄的範圍已到台灣，而多名國人在陸遭捕，顯然是有恐嚇的意味。

大陸最高人民檢察院昨天宣布，去年8月由拘傳轉為指定居所監視居住的台灣民族黨副主席楊智淵，涉嫌分裂國家罪由浙江溫州市國安局偵查終結，移送溫州市檢察院審查起訴。此外，台灣出版社八旗文化總編輯富察日前赴陸探親，在上海失去聯繫，據傳被當地警方祕密拘捕。

民進黨立委黃世杰今日向邱太三質詢時指出，可以發現近日大陸對異議人士的懲罰已經不限於在境內從事者，一旦前往大陸就會有風險；除針對個案外，政府也應讓國人了解赴陸在通案上的風險，應該有全面性的風險警示。

邱太三回應說，這再度彰顯大陸絕對不是民主自由人權法治的國家，大陸長臂管轄的範圍已到台灣，近日多名國人在陸遭捕，顯然是有恐嚇的意味，中共也要展現打壓。他強調，除在個案上都有做新聞發布，在《香港國安法》發布以後，陸委會已與外交部一起提供外國警示的相關資料，供國人參考，我方也有做警示，指出香港已經出現太大的改變。

邱太三進一步指出，事實上事情在一開始發生時，我方透過各種管道，包括跟家屬也取得聯繫。我們尊重家屬的期待跟要求，並提供必要的協助。我們從未禁止國人赴陸自由行，但在團客方面因政治因素等問題未開放，未來若開放，我們也要提醒國人，大陸不是民主自由人權法治的國家。

針對盛傳中共在海外建置秘密警察站，邱太三說，秘密警察站多針對海外中國異議人士或不滿中共的海外僑民，但對國人的影響值得繼續觀察。陸委會已對國人建置赴陸港澳的系統，有聯繫的電話，萬一有事情可與陸委會聯繫，外交部也正在建置系統之中。