大陸海關總署公佈今年第1季兩岸貿易總額衰退26.5％，而台灣首季出口也衰退19.2％，被解讀涉及美國對大陸實施科技封鎖，民進黨配合而出現反噬。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨配合美國製造人為「脫鉤斷鏈」嚴重影響兩岸貿易，是在犧牲台灣經濟前景、砸台灣民眾飯碗。

朱鳳蓮表示，兩岸經貿合作是台灣經濟發展的動力和機遇，面對充滿不確定性的國際經濟環境，只有堅決反對兩岸經濟脫鉤、產業斷鏈，進一步深化兩岸經濟交流合作，才能借助大陸巨大的市場、豐富的資源、完備的產業配套，助力台灣經濟更好發展，讓廣大台胞台企更多獲利受益。

針對台灣第1季出口大幅走衰，朱鳳蓮表示，事實證明，美國為維護自身霸權，綁架國際正常經貿合作，在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，脅迫一些國家和地區圍堵遏制中國發展，人為製造「脫鉤斷鏈」，已嚴重影響包括兩岸貿易在內的全球產業鏈供應鏈穩定。而民進黨出於倚美謀獨、謀求一己私利，不惜犧牲台灣經濟前景、砸台灣民眾飯碗。

朱鳳蓮說，民進黨一方面限縮打壓兩岸經貿及各領域交流合作，為兩岸正常經貿和人員往來設置諸多障礙；另一方面貼靠配合美國等西方反華勢力，拱手相讓台灣核心優勢產業，讓技術人才和經濟財富大量流失，使得台灣經濟增長緩慢、出口減少、物價上漲、貧富差距擴大等問題愈加凸顯，嚴重損害台灣同胞利益。