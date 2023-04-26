在經濟部技術處支持之下，金屬中心以「即時動態追蹤手術輔助系統」與「4D（3D＋異質）固相式積層製造」分別榮獲2023愛迪生獎-銀獎與銅獎殊榮。此追蹤手術可說是脊椎手術患者的福音，已與秀傳醫院做大體試驗，更準確並縮短手術時間。

獲得銀獎殊榮的「即時動態追蹤手術輔助系統」，打造數位化醫療解決方案。以全新設計開發定位標記與定位技術，透過大幅度縮減定位標記佔據空間尺寸同時維持定位精準度，達到在手術執行期間能持續提供醫師「真實動態影像」資訊。

現有手術導航系統受限於定位標記過大問題，實際目標物空間資訊無法持續被偵測並做更新，因此手術中僅能提供靜態導航圖資，定位資訊在手術過程中受到累積誤差以及呼吸律動影響，醫師針對複雜脊椎手術常需重複做影像校正動作。

金屬中心開發「3D複合光學定位系統」採用12面體的微型追跡球，成功突破定位標記縮小化的光學定位技術瓶頸；在一次影像註冊下，可持續動態追蹤6個椎節以上。已與秀傳醫院做大體試驗，準確率達98％，縮短25％的手術時間，輔助醫師實現精確、安全、高效率之複雜的長節脊椎手術。

至於獲得愛迪生獎銅獎殊榮的「4D固相式積層製造」技術，建立國內首創摩擦攪拌銲接示範產線，結合異質金屬優勢，打造高強度且輕量化產品。