2022年第四季全球前10大IC設計廠營收依序為高通、博通、輝達、超微、聯發科(2454)、邁威爾、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、思睿邏輯、韋爾半導體。

TrendForce表示，由於整體供應鏈庫存持續修正，加上傳統消費性淡季影響，除部分因新品上市帶動買氣，及供應鏈庫存回補以外，其需求仍弱，故TrendForce預期今年第一季前十大IC設計營收仍將續跌，但季跌幅會略為收斂。

消費市場清冷及客戶庫存修正是影響第四季大部分IC設計業者營收下降的原因，高通智慧型手機與IoT兩大產品業務營收各別季減22.6%及16.2%，導致第四季營收縮減至78.9億美元，季跌20.3%，總營收排行仍位居第一。博通本次位居第二名，營收季增2.4%，約71.0億美元，主要是伺服器儲存應用、寬頻和無線網路等業務收入支撐，抵銷庫存修正的衝擊。

輝達第四季營收達59.3億美元，季減2.7%較前兩季明顯收斂，主要是RTX 40 series高階顯卡上市、車用需求維穩等因素支撐，遊戲與車用領域營收均攀升，抵銷部分來自資料中心與專業視覺化領域的衰退。超微營收季增0.6%，受惠於資料中心客戶EPYC平台CPU採用滲透率拉高，以及收購賽靈思帶動FPGA、DPU等業務，整體營收達56.0億美元。而聯發科(2454)主要業務倚重智慧型手機及其他消費型產品晶片，因此衝擊營收的力道最大，所有產品領域的營收均下滑，又以智慧型手機相關業務營收季跌約三成最高，第四季營收僅34.5億美元，季減高達26.2%。

本次第六至第十名最明顯變動為聯詠擠下瑞昱至第七名位置。聯詠第四季營收達7.15億美元，季增11.2%，為第四季成長最多的業者，正式結束連續四季營收衰退的情況，顯示面板產業自2021年第四季進入庫存修正後，至去年季底已至較低水位，並開始重啟備貨週期，故聯詠受惠於電視相關零組件如TV SoC、Tcon、LDDI等庫存回補，SoC(系統單晶片)與驅動IC兩大業務營收分別季增2.1%、16.1%，在其他競爭對手仍處於庫存修正低潮的同時，擠下瑞昱重返第七名。相對地，瑞昱因PC與筆電需求疲弱、乙太網路訂單流失、大陸封控等不利因素，第四季營收縮減至6.9億美元，季減近三成。

另外，值得一提的是，蘋果作為思睿邏輯的大客戶，貢獻逾八成營收，出貨旺季甚至接近九成，故第四季受惠於iPhone新機紅利，助其營收季增9.3%，達5.9億美元。不過這也代表蘋果智慧型手機的需求波動是影響思睿邏輯營收增減的決定性關鍵，尤其第一季是智慧型手機出貨淡季，蘋果新機紅利消退，營收恐面臨較明顯的衰退。其他業者如邁威爾(第四季營收14.6億美元，季減4.8%，以儲存伺服器應用領域的營收下滑最多；韋爾半導體則受惠於部分Android陣營新機備貨需求，營收季增2.7%，約5.3億美元。