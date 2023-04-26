新竹市環保局將於5月1日起辦理「回收生活節」活動，持6類資源物至指定3C賣場與量販店，即可兌換10至100元不等的現金抵用券，5月1日下午在新竹大遠百更特別辦理快閃活動「回收生活節起跑式」，提供限量加碼好康。

市府表示，今年推出各類精采有趣的環保活動，讓民眾在日常生活就能執行愛地球的具體行動，例如上周六舉辦的「免廢市集」響應世界地球日，盛況空前，現場超過2000位民眾熱情參加，約200個家庭擺攤，二手物品件數超過6000件。

即將登場的「回收生活節」是新竹巿在地特色活動，期待民眾發揮愛新竹、愛地球的環保行動力，參加5月1日在大遠百辦理的「回收生活節起跑式」快閃活動，還有5、6月為期2個月在3C賣場與量販店計6家業者參與的回收生活節。

環保局長江盛任表示，5月1日當日「回收生活節起跑式」快閃活動，提交指定資源物至活動現場攤位，即可獲得限量加碼好康。

廢筆電或7吋以上平板電腦3台兌換遠東百貨禮券500元，限量30名；2台手機兌換7-11商品卡50元，限量100名，每位民眾限兌換1份。

廢筆電或7吋以上平板電腦1台兌換遠東百貨禮券100元，廢手機1支兌換20元賣場現金抵用券，每位民眾限兌換3份。

環保局指出，「回收生活節」分為3C賣場及量販店兩個回收管道，共6家業者，今年指定回收6類資源物可兌換10至100元不等的現金抵用券，兌換標準包括廢筆電1台100元、廢平板7吋以上1台100元、廢鍵盤1台10元、廢手機1支20元、行動通訊相關配件（包括旅充、座充、電池、耳機、手寫筆、傳輸線及讀卡機）1公斤10元、廢電扇1台50元。除NOVA新竹店不收取廢電扇外，其他5家業者皆全品項回收。

環保局提醒，現金抵用券視同現金，限於各辦理回收的3C賣場或量販店直接購物折抵使用，使用期限至明年6月30日止，每人每類資源物限兌換3份，數量有限兌完為止，為配合業者場地及人力調度，辦理日期及營業時間略有不同，提醒特別留意。

3C賣場共3家，辦理日期為5月1日至6月30日，包括NOVA新竹店、順發3C量販店新竹店與經國。

量販店共3家，包括大潤發湳雅店辦理時間5月4日、5月18日、6月1日、6月8日周四下午2點至4點。大潤發忠孝店5月2日、5月16日、6月6日、6月20日周二下午2點4點。愛買新竹店5月13日、5月27日、6月3日、6月17日周六上午9點至12。

環保局補充說明，資訊類物品內含有易汙染環境之重金屬，不當拆解或棄置，將傷害環境及人體，透過「回收生活節」，引導民眾將資源物集中回收。同時提醒民眾，平時應定期檢視家中不要的手機及廢資訊物品，並刪除內部個資，送到正確的回收管道，如清潔隊資源回收車或合法回收業者，切勿當成一般垃圾丟棄。