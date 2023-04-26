面對2024立委選舉，民進黨黨內初選逐漸進入尾聲，今（26）日公布新北市第四選區（新莊）的電話民調結果，現任立委吳秉叡已平均接近55％的支持度，擊敗挑戰的許文琪，成功闖過初選，也代表吳秉叡將在明年大選挑戰第三度連任。