新莊區綠委初選 吳秉叡出線挑戰3連霸 11:522023/04/26 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨現任立委吳秉叡闖過初選，將挑戰立委三連霸。（報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對2024立委選舉，民進黨黨內初選逐漸進入尾聲，今（26）日公布新北市第四選區（新莊）的電話民調結果，現任立委吳秉叡已平均接近55％的支持度，擊敗挑戰的許文琪，成功闖過初選，也代表吳秉叡將在明年大選挑戰第三度連任。 民進黨桃園5選區初選勝出 楊家俍：選民想換人、換黨做做看 藍中五選區初選協調沒結果 延長賽開跑 綠營立委初選張秉鈞勝出 蔡適應：團結力量基隆雙贏 #民進黨 #立委初選 #新莊 #吳秉叡 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨台南市第一選區立委初選 賴惠員勝出：爭取2024年大選勝利 11:362023/04/26 政治 民進黨拚組改 藍委轟創造更多酬庸職位 14:052023/04/25 政治 綠營基隆立委初選揭曉 議員張秉鈞：團結黨內力量共拚大選 14:062023/04/25 政治 民進黨台南立委初選 賴惠員服務處資料遭竊 對手郭貞慧回應了 15:372023/04/25 政治 民進黨桃園5選區電話民調今登場 2參選人盼支持者表態 11:322023/04/24 政治 2024大選策略 藍爭取團結 綠採急行軍 11:062023/04/26 政治 徐巧芯控開會常缺席 許淑華反擊應說明「這天」你人在哪 11:552023/04/25 政治 綠網軍連連翻車 藍議員酸：預算不夠講話就沒邏輯 17:142023/04/25 政治 「染疫慰問金」公投達門檻 基議員請市府儘快審查 17:192023/04/25 政治 不要黨員投票！藍營港湖、大安立委初選皆採「全民調」 18:522023/04/25 政治 平鎮龍潭綠委初選 楊家俍出線：我們都贏過呂玉玲 12:112023/04/25 政治 新北議會總質詢提前至27日投票通過 綠議員不滿拉布條抗議 17:082023/04/25 政治 國民黨團提案總質詢挪到27日 民進黨團表反對 15:412023/04/25 政治 被嫌金句太少 蔣萬安妙回：王世堅繼續留議會就給更多金句 11:292023/04/25 政治 接受美媒專訪 柯文哲自稱兩岸「最大容忍數」 15:582023/04/24 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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