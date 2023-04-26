苗栗縣竹南鎮1名男子在手機LINE通訊軟體上，結識1名暱稱「李小茜」的女網友，兩人每天互傳問候以男女朋友相稱，對方自稱香港人，需要購買名牌包要男方匯款給他，男不疑有它赴超商寄送1張內有15萬存款的金融卡至對方指定收件處，店員查覺有異報請竹南警分局中港海口所員警前來勸阻，保住男子辛苦積蓄。

苗栗縣警竹南分局中港海口所警員蔡騏嶽、吳育嘉，日前接獲轄內一間超商通報指稱，有一名男子欲寄送金融卡，店員察覺男子很有可能遭詐騙，請警方前來協助查證。

員警趕赴現場了解，得悉男子因朋友介紹，透過手機LINE通訊軟體上認識一名暱稱「李小茜」女網友，每天互相寒暄聊天進而互稱為男女朋友，但雙方從未見面，男子因受甜言蜜語誘惑，對「女友」的話深信不疑，女方自稱香港人要購買名牌包需跨國匯款，要求男子將15萬元款項存在金融機構帳戶內，再到超商店以到店方式寄送金融卡給她。

員警了解狀況後一眼識破此為常見的詐騙手法，一再勸阻男子切勿受騙上當，警方並請男子一起走回派出所，由警方深入說明可能會淪為詐騙集團的人頭帳戶等相關案例，最後才驚覺其確實係遭詐騙，才打消寄送念頭，所幸並未造成任何財物損失。

竹南警分局表示，本次幸好有店員機警即時察覺有異而報警，經員警到場耐心勸說，成功攔阻民眾寄送金融卡，使詐騙集團無法得逞。藉此提醒民眾，網路交友要小心，只要對方提到「金融卡」、「匯款」、「提供遊戲點數序號」等關鍵字，極有可能就是遇到詐騙集團，切勿受騙上當，如有遇到類似情形，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。