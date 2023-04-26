前總統馬英九應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，其頭銜卻遭活動官網矮化。對此，行政院長陳建仁今天表示，若邀請名稱不適當是極大不尊重，多數人會因此取消去演講。

陳建仁、內政部長林右昌上午一同到內政部警政署保安警察第一總隊視察「165反詐騙諮詢專線」，同時致贈慰勉金。

媒體會前聯訪詢問，「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）官網日近日將馬英九頭銜不當標註為「前台北總統」和「前台北領導人」遭矮化，是否呼籲其評估前往。

陳建仁表示，馬英九是中華民國前任總統，代表國家尊嚴和主權，這次主辦單位邀請使用不適當名稱，對馬英九是極大不禮貌和不尊重，也是對馬英九很大的考驗，當每個人看到主辦單位對其名稱改來改去時，自己認為絕大部分人會因此取消去演講。

馬英九應邀於26日出席在希臘的「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網昨天二度矮化馬英九頭銜為「前台北領導人」，外交部呼籲馬英九審慎評估是否與會；馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天則說，外交部應負起責任妥適處理，馬英九不會因為蔡政府無能就不出席論壇，而是會爭取向國際發聲的機會。

隨後媒體又追問，美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）將訪台，是否有相關規劃會和總統蔡英文同台，以及如何看波頓認為中國對台灣的威脅應視同對南韓的威脅，喊話南韓、日、美、台應組「集體自衛小組」。陳建仁說，歡迎理念相同的國際人士訪台，也對台灣國家安全和區域穩定提供寶貴意見，相關單位對波頓的行程會有最好安排。

陳建仁指出，台灣面對中國的脅迫，國安會和國防部都隨時掌握相關狀況，也做超前部署和因應，樂意看到理念相同的國家和台灣在防衛上互相合作，遏阻威權脅迫，共同維護台海安全和印太地區和平，是所有自由民主國家所樂見。（編輯：張銘坤）1120426