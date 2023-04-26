和泰集團持續投入與推動社會公益，發起「原夢國家隊」公益計畫，整合集團資源長期支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團。將登場世界圓夢舞台，7月將代表台灣參加最大型國際合唱大賽「韓國世界大賽」及亞洲著名合唱比賽「新加坡國際音樂節」。

和泰表示，兩校皆歷史悠久，希望透過此一計畫，讓純淨宏亮的泰雅族之聲，傳遍各地。

和泰指出，為完成出國比賽的夢想，小朋友們除常需於周末多花時間加強練習外，也因比賽的強度及對手更具挑戰，而更容易感受到壓力及緊張；此外，原住民家庭多有隔代教養或父母外出遠地工作的情形，小朋友於護照申請文件準備上需花費更多時間與心力，所幸在政府、學校、老師及各界的幫忙及鼓勵下一一克服。

此次和泰集團除全額贊助兩校師生合計超過80名團員的百萬旅費外，也為合唱團增購全新族服及鋼琴設備，擔任最堅強的後盾，孩子終於能在7月踏上夢想之旅，於世界的舞台上發光發熱。

和泰集團「原夢國家隊」希望具有天賦及才華的泰雅族孩童，能在成長、吸收新知的時期，接觸各種不同職業和環境，開拓小朋友的視野及增加對職業的想像。

例如2022年在全集團的支持下，舉辦「汽車業職涯體驗營」，帶小朋友看見汽車產業多元豐富的職業，拜訪TOYOTA、LEXUS、HINO不同品牌的營業據點，今年，持續舉辦兩天一夜職涯體驗營，擴大規劃參訪「傳播媒體業」，認識不同的職業，豐富壯大孩子對未來的期待；「和泰Home爸媽寄宿家庭」活動，帶著來自山上的孩子們到公司同仁家裡共宿一晚，體驗不一樣的都市家庭生活，為成長路上帶來更多視野，灑下夢想的種子，啟發對人生更寬廣的憧憬。