觀察者網26日報導，阿里雲史上最大規模降價來了！阿里雲核心產品價格將全線下調15％至50％，存儲產品最高降幅達50％，這是阿里雲史上最大規模的降價。作為中國大陸第一、全球前三的雲計算廠商，阿里雲此次降價，有望進一步擴大公共雲的使用者基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

此前，行業權威研究機構Gartner曾發布2021年全球雲計算IaaS市場占比。數據顯示：在全球前6名中有3家中國雲廠商，其中阿里雲排名全球第3，市場占比為9.55％，連續6年實現占比增長；華為雲、騰訊雲分別位居5、6名。同期阿里雲在亞太雲計算IaaS市場占比超過25％，位列第1，超過華為雲和騰訊雲之和。但是在競爭對手的強力追擊下，阿里雲營收增速正在面臨巨大壓力。

觀察者網報導，此次阿里雲降價的產品中，彈性計算7代實例和倚天實例降價最高20％，存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格低50％，網路負載均衡SLB和NAT閘道降價15％，數據庫RDS倚天版降價最高40％，視訊雲和CDN降價最高20％，安全Web應用防火牆降價最高30％。價格調整將於5月7日生效，客戶可通過阿里雲官網獲得新的優惠價格。屆時，阿里雲多項服務的價格橫向對比騰訊雲、華為雲將有較大優勢。

今年2月，阿里巴巴集團公布2023財年第三季業績。報告期內，阿里巴巴收入為2477.56億元（人民幣，下同），同比增長2％；其中，雲業務收入201.79億元，同比增長3％。在抵消跨分部交易影響後，來自金融、教育、汽車等非互聯網行業的客戶收入同比增長9％，占阿里雲總收入的53％。

去年12月，阿里巴巴管理層宣布人事調整，集團CEO張勇將兼任阿里雲智能總裁，張建鋒不再主管阿里雲智能；今年3月，阿里巴巴宣布「創辦24年來最重要的組織變革」，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

值得一提的是，張勇在擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO同時，兼任阿里雲智慧集團CEO。

對於「阿里雲史上最大規模降價」，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智慧集團CEO張勇表示，阿里雲致力於「讓算力更普惠」，這次大規模降價是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲的市場空間。