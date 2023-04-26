嘉義市停車需求大，議員王浩認為市府建置停車場、畫設路外停車格緩不濟急，今天督促市府可以比照外縣市作法，開放慢車道左側畫設停車格，採用「避車道」模式，讓民眾可以停車，同時兼顧機慢車行車安全。

王浩指出，市府交通處此次工作報告提及民族路及吳鳳路增加路外停車場84格，上一期議會定期大會的工作報告也提到同樣地點增加84個停車位，84個停車格是複製貼上或有新增？停車格有塗銷、新增，應該要全面盤點，工作報告內容應該要呈現實際情況。

王浩還說，世賢路、友愛路等聯外道路的慢車道常有民眾停車，但警方也會依法取締違停，民眾有停車需求，建議比照基隆市開放慢車道左側設計「避車道」，再畫設停車格，民眾可以停車，也顧及慢機車用路安全。

市府交通處代理處長駱際方表示，路外停車格畫設要考量現場實際情況，因應現況調整，因而會有增設或塗銷的變動，至於慢車道左側畫設停車格，將考慮研議。