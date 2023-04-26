花蓮慈濟醫院考量偏鄉民眾就醫來回一趟就得花上一天時間，耗時又費力，配合衛生福利部中央健康保險署實施「虛擬健保卡」就醫服務，讓民眾無卡也能順利就醫。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

民眾就醫忘記攜帶健保卡，只能先自費繳納醫藥費，過幾天再到醫院申請補卡退費，相當不便，擔任東部醫療要角的花蓮慈濟醫院，考量偏鄉民眾就醫來回一趟就得花上一天時間，耗時又費力，配合衛生福利部中央健康保險署實施「虛擬健保卡」就醫服務，讓民眾無卡也能順利就醫。

「哎呀！忘記帶健保卡了！」陳小姐日前開著載母親從豐濱鄉到市區慈濟醫院看診，逾1個小時抵達醫院後，卻因為忘記攜帶健保卡，只能先自費繳納醫藥費，過幾天再特地回去醫院申請補卡退費，來回耗費不少交通時間，令她相當懊惱；另外一位黃姓老翁則是牙痛想看診，卻發現找不到健保卡，儘管身體不舒服卻選擇忍耐不去就醫。

慈院表示，對民眾來說，健保卡可能不會時常用到，但就醫時又不能沒有這張卡，考量偏鄉民眾就醫舟車勞頓的辛勞，自2021年起，配合健保署提供門診可免帶健保卡，全面啟用虛擬健保卡就醫服務，無卡也能就醫不卡卡。

慈院醫事室醫事服務組股長張家琪說，虛擬健保卡可避免實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等讀卡問題，並省去忘記攜帶健保卡需先自費繳納醫療費用，日後須再申請補卡退費款的程序；看診也能使用多元支付方式繳納醫療費用，包含醫指付、花慈APP、自助繳費機等，免除臨櫃等候批價的時間，快速、省時又便利。

醫事室副主任張菁育指出，現在虛擬健保卡功能亦能綁定在家人手機，透過授權使用機制給同住或非同住的其他家屬或陪病者，只要出示虛擬健保卡即可看診，大幅提升陪同就醫的便利性。此外，院內另設有專屬櫃台，可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡。