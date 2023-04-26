華山基金會苗栗縣竹南愛心天使站26日上午邀請長輩們同聚。（華山基金會苗栗縣站提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會苗栗縣竹南愛心天使站26日上午邀請長輩們同聚。（華山基金會苗栗縣站提供／謝明俊苗栗傳真）

住在竹南鎮的81歲邱奶奶獨居多年，中風後行動不便鮮少外出，日子只有電視相伴，常常倍感孤單，華山基金會竹南愛心天使站26日上午，邀請邱奶奶在內的10長輩到站內參與同樂會，也為愛心義賣活動助陣加油。

為了讓長輩們透活動減緩老化，竹南站安排陪同老寶貝們夾花生及夾薏仁遊戲，讓長輩手指動一動，透過翻牌遊戲和賓果遊戲讓長輩加深記憶力，數字連一連，以「失智離一身，好運會發生」的概念，在遊戲互動中促進長輩健康，預防失智。邱奶奶開心說：「今天有得吃又有得玩，我在家都一個人，真的很無聊也很孤單，和大家在一起真好」。

華山基金會「愛老人 端午動起來」愛心義賣助孤老，搭配在地後龍愛心店家「美香食品花生」，希望做公益也支持在地特產，來自高雄的果蒔制研所黃營運長強調「肯定華山助老服務，以活動拉近彼此距離，讓獨老們感受到各地溫暖。」期盼各界享受美食的同時，也能發揮愛心做公益。

華山基金會提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，在台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩，現正發起2023年服務暨「愛老人 端午動起來」公益活動，期盼各界協助愛心義賣，給獨老一份愛與溫暖。