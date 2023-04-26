大陸國台辦26日舉辦例行記者會，針對兩岸恢復旅遊，大陸方面日前表示，民進黨仍禁止台灣旅遊團到大陸，陸委會則稱「等待大陸開放對台旅遊」的膠著狀態，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，年初以來已採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，但包含「小三通」與恢復部分兩岸直航航點還遠遠不夠，民進黨應順應民意，完全撤除人為障礙，恢復兩岸雙向交流和正常往來。

朱鳳蓮說，過去三年，民進黨當局禁止大陸居民赴台、單方面關閉「小三通」、大面積取消兩岸直航航點、禁止島內旅行社展開赴大陸旅遊業務等一系列禁限措施，封堵了兩岸旅遊發展之路。

但她表示，年初以來已採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，受到兩岸同胞肯定和歡迎。民進黨被迫在「小三通」、恢復部分兩岸直航航點問題上有所鬆動，但還遠遠不夠。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞希望儘快實現兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化。民進黨應當順應民意，完全撤除人為障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。

前觀光局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍一行24日會晤大陸國台辦副主任潘賢掌。賴瑟珍表示，兩岸已恢復10個定期航點是良性互動開始，如何互遞橄欖枝、解除團客和自由行禁令是兩岸旅遊業期盼，建議旅遊「小兩會」盡速恢復協商。