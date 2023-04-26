行政院近年推動雙語國家政策，立法院司法法制委員會今併案審查《雙語國家發展中心設置條例草案》，並通過初審，交由黨團協商；不過，朝野委員對於設置雙語國家發展中心是否真的能達到真正目標存有質疑。國民黨立院總召曾銘宗提出，推動雙語政策面臨最大的困難是什麼？需要成立行政法人來處理；民進黨立委陳亭妃也表示，雙語政策目標很好，但配套沒做好，讓大家產生很多問號。

行政院編列125億元推動2030雙語國家政策，但不少老師呼籲行政院停止政策，已影響到各學科的教學品質，政府仍要設立「雙語國家發展中心」推動此政策，而《雙語國家發展中心設置條例草案》在立法院二度卡關，今將捲土重來，引發相當大的爭議。

曾銘宗質疑，到底推動幾十年雙語教育問題在哪裡？對此，國發會主委龔明鑫表示，已經有階段性成果；曾銘宗追問，成立中心就能解決問題嗎？龔明鑫回應，一定會把它做好；曾銘宗痛批，像是都更中心一樣，也沒有做出東西，現在雙語政策推動到底面臨什麼問題，需要成立行政法人來處理；龔明鑫表示，推動過程中方向確定，但要擴大能量，必須由中心來協助推動，有助於政策落實。

國民黨立委吳怡玎表示，拿這些開銷幫忙學生提升英語能力，現在疊床架屋，不知道要浪費多少錢；國民黨立委王鴻薇則表示，學校改制為雙語學校後，立刻變成額滿學校，但教師卻出現問題，有些學科可以用英語教學，但像是體育老師教學也有困難度，英語教師培育很重要，否則如何全面性推動？

陳亭妃指出，雙語國家師資夠嗎？到底雙語國家要做到什麼樣程度？這是一個未來趨勢一定要做，要和國際接軌重要的指標，才會訂國家政策，但配套沒有清楚說明。

她表示，設立一個法人機構，大家擔心是否能成為推動雙語國家的機關，國發會有時候要擔任平台都很困難，更何況是行政法人，這也是多數教育團體擔憂，除了師資外，要做到什麼程度，雙語教育目標要達到什麼？教育部也講得不清不楚，變成一大堆問號。

最終，多項條文保留，司法法制委員會召委劉建國裁示，本案逐條處理完畢，本案審查完竣提請院會公決，需交由黨團協商，議程所列事項處理完畢。