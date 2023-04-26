清境農場場長林中行等人到牛舍，不捨目送22頭安格斯牛離開。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場飼養22頭安格斯牛，因牛的碳排放量是羊的2.5倍左右，決定結束養牛產業。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場雖然以養牛起家，不過綿羊已經成為農場的明星動物，綿羊秀更是招牌表演。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣清境農場以養牛起家，邦交國贈送的綿羊意外成為農場招牌，因應國際淨零碳排趨勢，決定結束養牛產業，將22頭安格斯牛賣給屏東縣一處農場，場長林中行等人26日清晨到牛舍，不捨目送牛隻離開。林中行說：「牛送走後，代表一個時代的結束，也是另一個挑戰的開始，將持續推動淨零永續，並植樹增加碳匯。」

清境農場出售22頭安格斯牛減碳30％ 輪牧植樹挑戰淨零永續

清境農場1960年代安置從異域回台的200多名榮民與滇緬義胞，以養牛起家，因邦交國贈送2多聖綿羊，開始飼養綿羊，轉型為觀光牧場，28年前紐西蘭人格蘭向農場毛遂自薦推出綿羊秀大受歡迎，甚至成為農場的招牌表演，農場因應國際淨零碳排趨勢，盤點發現飼養牛群是高排碳產業，決定結束牛隻飼育。

林中行表示，牛隻在消化的過程中會排出不少甲烷，換算為每公斤的牛肉，其碳排約為60公斤二氧化碳當量，是綿羊的2.5倍左右，農場為了推動淨零永續，決定結束牛隻飼育，可以大幅降低畜牧區近30.6％的二氧化碳當量的排放量，牧區綿羊將透過輪牧，減少進口牧草以降低運輸碳排，並積極植樹增加自然碳匯。

清淨農場表示，時光流轉，農場早年安置榮民與滇緬義胞的階段性任務已結束，迎來的是氣候變遷的衝擊與淨零排放自主減量的挑戰，除了結束牛隻飼養，原牛隻放牧區將成為綿羊的輪牧空間及植樹，農場戶外燈改為太陽能並減光，並在晚間9時關閉，室內也逐步改為LED節能光源，持續朝淨零排放及環境永續目標而努力。