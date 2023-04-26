美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）今起訪台，成為首位訪台的2024美國總統參選人，他昨喊話南韓、日本和美國、台灣應組成「集體自衛小組」。對此，行政院長陳建仁26日指出，樂意看到理念相同的國家和台灣在防衛上能互相合作，遏止威權脅迫。

波頓長期主張美國對中國應採取強硬立場，並承認台灣為主權國家，他昨天在南韓首爾一場論壇活動中表示，中國對台灣的威脅，應視同對南韓的威脅，南韓、日本和美國更應組成「集體自衛」集團，且台灣有可能成為其中一員。

對此，陳建仁上午視察「165反詐騙諮詢專線」前受訪表示，台灣面對中國脅迫，國安會和國防部都隨時掌握相關狀況，而且有做超前部署和相對的因應。他很樂意看到理念相同的國家跟台灣在防衛上，能夠互相合作，遏止威權脅迫，「更重要的，當我們能夠團結在一起的時候，我們就會更堅強。」

陳建仁說，台灣跟理念相同的國家一起來共同維持、維護台海安全，還有印太地區的穩定和平，是所有自由民主國家所樂見的，「我們也希望大家能夠團結在一起，讓我們能夠更堅強來抵抗威權的脅迫」