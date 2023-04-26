新竹市政府將在27日14時至16時舉辦「民安9號」演習，將以新竹漁港為中心於半徑約1.4公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

收到簡訊莫驚慌！新竹市政府將在27日14時至16時舉辦「民安9號」演習，新竹市消防局指出，將以新竹漁港為中心於半徑約1.4公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。

消防局指出，本次測試發送訊息包含中英文共1則，內容為「演練」「疏散避難警報」「Evacuation Drill」新竹市災防及民安演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。

消防局表示，這次發送時間預計於明天下午2點至2點半期間發布，為避免造成民眾困擾，發送時間僅持續5分鐘，屆時於新竹漁港周邊半徑約1.4公里範圍內的4G或5G行動用戶手機將收到上述測試訊息。

消防局也表示，「災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）」採用細胞廣播技術，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，在短時間即可將告警訊息傳送至特定範圍內大量手機，手機接收到訊息時會發出特殊聲響與震動，讓民眾能及早掌握災害資訊。

往後如竹市有發生緊急災害事件需請民眾立即進行疏散撤離時，即會透過演習測試所發布的告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給民眾，屆時請民眾配合災防告警訊息，進行相關避難措施。