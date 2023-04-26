台鐵在樹林火車站舉行末班車榮退紀念記者會，現場也開賣限量5.8萬元的「司軔閥把手」，搶到頭香的莊先生（中）清晨4點半就抵達，他表示，柴聯自強號是1982年服役，他是1981年出生，因此覺得彼此就像兄弟一樣，格外有紀念性。（蔡雯如攝）

台鐵柴聯自強號DR2800、DR2900、DR3000三型號列車今正式退役，有民眾自製柴聯自強號紀念牌，前來合影。（蔡雯如攝）

不少鐵道迷到場一睹3型號列車最後身影，穿著畢業服前來的吳先生表示，他就讀運輸管理學系，從小去花東地區遊玩都是搭乘柴聯自強號，得知今天是行駛最後一日，特別前來道別。（蔡雯如攝）

台鐵柴聯自強號DR2800、DR2900、DR3000三型號列車今正式退役，台鐵在樹林火車站舉行末班車榮退紀念記者會，現場也開賣限量5.8萬元的「司軔閥把手」，早上10點開賣即銷售一空，搶到頭香的莊先生表示，他是鐵道迷，特地從花蓮玉里搭火車來，清晨4點半就抵達，由於柴聯自強號是1982年服役，他是1981年出生，因此覺得彼此就像兄弟一樣，格外有紀念性。

台鐵局長杜微、立委蘇巧慧、新北市議員洪佳君等人今出席柴聯自強號榮退紀念活動，台鐵局表示，DR2800、DR2900、DR3000三款柴聯自強號服役40餘年，載運近1.5億人次，今日是樹林－花蓮柴聯自強號紀念列車最後一趟，由旅客、貴賓一起共同搖鈴揮手向末班車說再見，未來將正式交棒給EMU3000型自強號，

杜微表示，民眾對柴聯自強號退役都非常懷念，台鐵局未來也會努力提升車輛、設備等各項服務品質，增加行車安全，希望配合車輛汰換，讓民眾能夠有更方便的疏運服務，今日也是台鐵大改點首日，截至目前，各班列車都很順利，希望進一步提高台鐵效能。

台鐵局統計，DR2800、DR2900、DR3000分別有42輛、15輛、75輛，第一趟紀念列車DR2800型柴聯自強號今10點45分從樹林站始發，第二趟紀念列車DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號則在11點07分始發，兩列車沿途停靠板橋、臺北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭也懸掛專屬車銘版。

不少鐵道迷為一睹3型號列車最後身影，一早就前來架設攝影機，火車兩側月台也皆站滿民眾，有民眾也自製柴聯自強號紀念牌，前來合影。穿著畢業服前來的吳先生表示，他就讀運輸管理學系，從小去花東地區遊玩都是搭乘柴聯自強號，得知今天是行駛最後一日，特別前來道別。

另外，今日在樹林站售票大廳首賣限量10組的「司軔閥把手禮盒」，也吸引大批民眾排隊搶購，台鐵指出，司軔閥把手是柴油車用來控制煞車的操作把手，為整輛車的核心，因此對於鐵道迷格外有意義。

台鐵局表示，兩班紀念列車的車票均銷售一空，台鐵不僅免費發送專屬紀念名片式票卡和車銘版貼紙給乘客，也於樹林及花蓮站服務台放置紀念戳章，吸引大批旅客排隊蓋章，而樹林站台鐵便當店、兩列紀念列車及花蓮夢工場也限量販售1日快閃限時限量的「騰雲座艙限定台鐵便當」，以經典招牌主菜-排骨為主，讓民眾享有騰雲座艙獨有的限定美味。