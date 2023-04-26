在有望利空出盡下，ABF載板三雄股價今（26）日明顯止跌轉強，欣興開低後翻紅走揚4.07％至140.5元，南電同步開低後翻紅走揚3.88％至268元，昨日下探3個半月低點的景碩開低後亦翻紅走揚3.83％至108.5元，早盤維持2.5～3.5％漲勢，表現強於大盤。

欣興首季合併營收265.66億元，季減達27.59％、年減13.5％，毛利率、營益率「雙降」至20.56％、10.94％。雖有業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利40.95億元，仍季減達44.35％、年減達27.73％，每股盈餘2.7元，均創近7季低點、但仍為同期次高。

投顧法人認為，由於去年底中國大陸封控導致部分消費性產品遞延出貨，使欣興1月營收仍持穩高檔，爾後才受客戶庫存影響而轉弱。由於ABF載板不加收額外費用、整體稼動率偏低、折舊攤提費用增加，諸多負面因素使首季毛利率明顯下滑。

展望後市，由於上半年電腦及運算、通訊及消費性電子產品客戶持續庫存調整，整體營收表現疲弱，投顧法人預期欣興營收谷底將落於第二季，目前市場共識為隨客戶本季庫存調節告一段落，下半年將恢復正常拉貨，惟動能需視市場需求而定，預估全年營收恐衰退雙位數。

美系外資預期，欣興第二季載板營收將續減10％落底，但在高密度連結板（HDI）及PCB等其他領域需求出現小幅成長帶動下，合併營收估季減3～5％、為全年營運谷底。隨著客戶重啟拉貨，欣興未來2～3個月訂單需求可望回升，效益將在第三季顯現、帶動營收回升。

擴產計畫方面，投顧法人指出，欣興楊梅廠二期已於去年下半年完工，三期預計下半年完工，光復廠預期明年底完工，今年資本支出維持354億元規模。同時，欣興規畫在泰國北柳府購地建廠，主要生產消費性及車用HDI及PCB，預計2025年中可小量生產。