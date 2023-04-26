68歲美國男星丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演《私刑教育》（The Equalizer）迎來系列最終章，再度施展快狠準的斃命招數，為退休探員勞勃麥考的復仇之路劃下句點。在《私刑教育3》中，背景轉移到風光明媚的義大利南部，正當勞勃以為他能好好的享受退休生活時，發現當地的居民遭受到黑手黨的死亡威脅，寶刀未老的他決定為這些善良百姓挺身而出，用最熟悉的手法逞罰這些邪惡勢力。

電影這次找回了前2集的原班製作團隊，導演安東法奎（Antoine Fuqua）與編劇李察威克（Richard Wenk）一同回歸此系列的最終章，一起加入的新成員還有在2004年曾與丹佐華盛頓合作《火線救援》的女星達科塔芬妮（Dakota Fanning），當初年僅10歲的小女孩達科塔與丹佐在近20年後首度重逢，2人能激發出的火花令粉絲非常期待。對於與自己當初的「守護者」再度一起同台，達科塔說：「能夠與傳奇中的傳奇同框演出，沒有比這件事更讓人期待的了，我希望有一天我也能跟丹佐一樣，成為讓人愛戴的演員。」

而在昨（25日）曝光的預告中，開場就直接定調《私刑教育》拳拳到肉的暴力美學，勞勃麥考在前幾集中特有的「私刑瞳術」也一起回來了，在面對暴力場面時他的心跳率會降低，瞳孔會放大審視周遭的所有威脅，感官對於所有的細微動作更加敏感，在預告中他用9秒的時間評估可用的武器，預測出對方的反應和擊倒所需的時間，並在一瞬間借力使力開槍打爆膝蓋，折斷手指，最後把槍塞進眼窩打倒剩下的敵人，所有動作一氣呵成，完全不留機會給別人。

《私刑教育3》將於8月31日（四）搶先全美在台上映。