德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅合夥律師表示，智慧財產是現代經濟發展的重要支柱，涵蓋各項創意和創新的產品及服務。然而，在這個領域中，女性的貢獻和地位仍然需要更多的關注和支持，且持續加強對女性友善之教育及職場環境，透過促進女性在科技領域之職涯發展機會，進一步帶動女性參與相關領域。

根據經濟部智慧財產局性別統計，自104年以來，台灣專利新申請案之自然人申請人，女性所占比例持續維持在15％～16％，可見教育端之性別失衡延續至產業，研發端因科系間性別差異，使申請人亦有性別比失衡之影響。

金管會公開發行公司董事性別統計，台灣110年女性董事占比不到14％，可見台灣在高階職位上仍有性別比例失衡之現象，如何使女性在職涯發展中持續嶄露頭角成為未來應努力之方向。

Deloitte一向重視性別平等，致力打造具有多元與共融的工作環境，在2021 TCSA 台灣企業永續獎中榮獲「性別平等領袖獎」。

2022年開始，Deloitte亞太（Deloitte AP）更在會員所內舉辦首屆「亞太科技女性大獎」，從來自全亞太地區的參與會員所超過530位的提名，並經專家所組成的評審群，從32位決選名單中選拔15位不凡的得獎者，包括：「創新力獎、科技新星獎、科技女力盟友獎、客戶影響力獎、產業影響力獎、社群影響力獎、顛覆科技女力獎、卓越科技獎」八個獎項，表揚在科技領域擁有貢獻卓越的女性。

Deloitte認為，科技是一切行動的核心基礎也是營運成長的關鍵驅動要素，藉由獎項與評選為女性專業人士提供展示才華的平台，將激勵更多的女性同仁追求在科技領域的職涯機會，同時也能夠對女性參與科技、智財領域等產生貢獻。