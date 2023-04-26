富動科表示，合作夥伴虹彩光電擁有之膽固醇液晶全彩電子紙技術，本身具備紅、綠、藍色加上反射式液晶，可直接顯現1,600萬色彩，無須搭配彩色濾光片及背光源，具有高解析度、低耗電、易於更換內容、多樣化顯示模式和環保節能等特色，並具備「雙穩態特性」及「反射式顯示技術」，其中「反射式顯示技術」不同於自帶強光之傳統螢幕，使用上能更護眼；「雙穩態原理」更可使顯示器在供電移除的狀態下，仍能維持顯示狀態，適用於各項戶外、具強光干擾等場域。

富動科亦持續開發其他附加優勢，包括薄型模組化、防水防塵，並採用一體式設計將太陽能面板直接與膽固醇液晶貼合，使外觀更加簡單俐落，再結合5G或Sub G Hz低功耗無線通訊及智慧生活應用軟體，擴大其使用情境及場域。

受江蘇省鹽城市政府邀請，發表以膽固醇液晶全彩電子紙顯示器打造之綠色低碳示範城市，其應用領域包括商場廣告看板、學校/辦公室筆記及閱讀器、醫院診所各項醫病資訊、結合太陽能充電之智慧公車站牌、生活所觸及室內外佈告欄等，並規劃成立應用研發中心。此次發表會暨應用發展中心同時邀請到宸鴻光電、深圳創維液晶、深圳溢洋光電、蘇州富強科技、日商吉士科、偉詮電子、仲博科技、卓伊科技等多家廠商。